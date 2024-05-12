Пожар разгорелся на НПЗ в Волгоградской области после атаки ВСУ | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 06:01 Пожар разгорелся на НПЗ в Волгоградской области после атаки ВСУ РИА «Новости»

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Пожар начался на Волгоградском НПЗ после падения беспилотника ВСУ на его территорию. Возгорание уже полностью потушили, сообщила в Telegram-канале администрация региона со ссылкой на губернатора Андрея Бочарова.

Он уточнил, что ночью 12 мая силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотников на Волгоградскую область.

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«В результате последствий падения БПЛА с последующей детонацией на площадке Волгоградского НПЗ возникло возгорание», — сообщил глава региона.

Бочаров добавил, что пожарные уже ликвидировали возгорание. В результате случившегося никто не пострадал.