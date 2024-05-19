Украинский дрон упал на территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани во время ночной атаки | 360°

Важное 19 мая 2024, 04:48 Украинский дрон упал на территорию НПЗ в Славянске-на-Кубани во время ночной атаки Около 10 беспилотников уничтожили в Краснодарском крае в ночь на 19 мая РИА «Новости»

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Украинские военные попытались атаковать Краснодарский край с помощью беспилотников на территории Славянского и Кущевского районов. Об этом сообщили в Telegram-канале Оперативного штаба региона.

«В ночь с 18 на 19 мая киевским режимом предпринята попытка атаки с помощью БПЛА гражданских объектов на территории Славянского и Кущевского районов. Подавлено не менее 10 беспилотников», — сказано в публикации.

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В оперштабе отметили, что в Кущевском районе после падения одного из дронов произошло локальное возгорание, оно не коснулось территории населенных пунктов. Пожарные ликвидировали огонь. Обошлось без пострадавших.

Также один из БПЛА упал в Славянске-на-Кубани на территории НПЗ. По неуточненным данным, разрушений и пострадавших нет. Пожара специалисты тоже не зафиксировали.

Ранее жители Выборга Ленинградской области рассказали о звуках взрывах. Местные жители в соцсетях предположили, что это могли быть сбитые беспилотники. Позже губернатор региона Александр Дрозденко опроверг эти данные. Он отметил, что в здании выборгской нефтебазы случился хлопок из-за использования пиротехнических средств.