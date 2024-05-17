Пожар на НПЗ в Туапсе потушили | 360°

Происшествия 17 мая 2024, 10:31 Пожар на НПЗ в Туапсе потушили Пожар на НПЗ в Туапсе из-за падения беспилотника ликвидировали

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Спасатели полностью ликвидировали возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Тупсе, который возник из-за падения беспилотника. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Туапсинского района.

«По последней информации Ситуационного центра Туапсинского района, пожар на Туапсинском НПЗ полностью ликвидирован», — уточнили в мэрии.

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Информации о погибших и пострадавших не поступало.

Атаку на гражданскую инфраструктуру совершили ранним утром 17 мая. Оперштаб сообщил о двух дронах. Один беспилотник упал на территорию нефтеперерабатывающего завода в Туапсе, в результате чего там началось возгорание.

Также громкие звуки раздались ночью в Новороссийске. В городе включали систему оповещения о ракетной опасности. Средства противовоздушной обороны подавили более 10 дронов, которые пытались атаковать гражданские объекты. Из-за этого в городе произошли локальные возгорания. Никто не пострадал.