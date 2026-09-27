Пожар на судне «Триумф» у берегов Камчатки уменьшился

Интенсивность горения рыболовного судна «Триумф» у берегов Камчатки снизилась. Об этом ТАСС сообщили в Морском спасательном подцентре Петропавловска-Камчатского.

По визуальным наблюдениям специалистов, огонь стал меньше. Капитан спасательного судна «Суворовец» решил попробовать отбуксировать «Триумф» в порт Петропавловск-Камчатский.

Пожар на судне начался 25 сентября у южного побережья полуострова. На борту находились 29 членов экипажа, они эвакуировались на спасательных плотах. Подошедшее судно подобрало 25 человек. Местонахождение еще четырех моряков не установлено.

По факту ЧП возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта. Следователи рассматривают три возможные причины случившегося. В их числе техническая неисправность, нарушение правил пожарной безопасности или технической эксплуатации.

Ранее спасатели возобновили поиски четверых пропавших рыбаков.