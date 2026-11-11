Подмосковные огнеборцы локализовали пожар в зоогостинице в деревне Левково

В деревне Левково Пушкинского округа в Подмосковье загорелась зоогостиница. Об этом сообщил 360.ru очевидец происшествия, предоставив видео.

По его словам, сначала со второго этажа здания пошел дым. Работники оперативно эвакуировали мохнатых постояльцев, уже после этого пламя заметно увеличилось. На место прибыли пожарные расчеты и преступили к тушению.

По информации пресс-службы подмосковной прокуратуры, к 12:50 пожар локализовали на площади 225 квадратных метров. Надзорное ведомство взяло под контроль установление причин возгорания.

Ранее в Казани ликвидировали открытое горение на складе утеплителя. В причинах происшествия разберутся дознаватели Госпожнадзора.