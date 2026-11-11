В Пензе ликвидировали открытое горение площадью 1200 «квадратов» на складе

Открытое горение на складе в Первомайском районе Пензы полностью ликвидировали, предварительная площадь пожара достигла 1200 квадратных метров. Об этом сообщило ИА «Пенза Пресс» со ссылкой на региональное управление МЧС России.

Возгорание произошло утром 11 ноября на Зеленодольской улице. К прибытию первых расчетов огонь охватил кровлю здания. В 7:23 распространение пламени удалось остановить, а к 8:30 пожарные ликвидировали открытое горение.

В тушении от МЧС участвовали 46 специалистов и 13 единиц техники. На место также прибыли экипажи полиции, скорой помощи и аварийная бригада энергосетей.

По информации ведомства, погибших и пострадавших нет. Специалисты устанавливают причину происшествия.