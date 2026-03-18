Пожар на нефтебазе в пригороде Лабинска потушили

Возгорание на нефтебазе в пригороде Лабинска полностью ликвидировали. Об этом сообщили в оперативном штабе Краснодарского края.

«Огонь полностью потушили 18 марта в 08:30», — уточнили в пресс-службе.

Ликвидацией занимались более 140 человек и около 50 единиц техники, включая сводные отряды ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Нефтебаза загорелась в промзоне Лабинска после атаки украинскими БПЛА 16 марта. Обошлось без пострадавших.

ВСУ продолжают атаковать гражданские объекты на территории России. Сегодня, 18 марта, обломки украинских дронов повредили еще несколько домов и машин в Краснодаре. На месте ЧП работают специальные и экстренные службы.

В Краснодарском крае сохраняется опасность атаки беспилотников. Из-за напряженной обстановки власти призвали родителей оставить детей дома.