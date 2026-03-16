Нефтебаза загорелась в промзоне Лабинска после атаки БПЛА

Украинские боевики атаковали БПЛА промышленную зону Лабинска. Произошло возгорание на территории нефтебазы, сообщил в телеграм-канале оперативный штаб Краснодарского края.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

«В тушении задействованы четыре расчета, личный состав пожарно-спасательных подразделений и специалисты ГУ МЧС России по Краснодарскому краю», — уточнили в оперштабе.

Утром 15 марта боевики ВСУ атаковали нефтебазу в пригороде Тихорецка, возник пожар. Обошлось без пострадавших.

В прошлый четверг на Кубани загорелась территория нефтебазы после падения обломков БПЛА. Пожар охватил 150 квадратных метров.

Ранее украинские дроны ударили по грузовому гражданскому составу с топливом в ЛНР. Пострадали машинист и его помощник.