Пожар на мебельной фабрике в Барнауле удалось локализовать

Сотрудникам МЧС удалось локализовать крупное возгорание на мебельной фабрике в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В ходе тушения возгорания возникли опасения, что огонь может перейти на резервуары с горюче-смазочными материалами. В общей сложности с пожаром боролись 68 специалистов. В тушении задействовали 20 единиц техники, включая пожарный поезд.
Административное здание фабрики в Барнауле загорелось днем 29 сентября, пламя охватило несколько этажей. Пожарные спасли одного человека.
В селе Воскресеновка Рязанской области из-за возгорания сухой травы произошел природный пожар. В общей сложности пострадали 10 домов, семь нежилых построек и три помещения сезонного проживания.
Генерал Булгаков попросил выпустить его из СИЗО
«Вцепилась в руку». Женщина умерла после укуса собаки в Тверской области
Корги-отряд «Маруся и друзья» помог детям с особенностями развития в Подмосковье
Сотрудники Госавтоинспекции провели экскурсию для школьников Балашихи
В РПЦ оценили идею убрать теорию Дарвина из школьной программы
Входные группы домов на улице Орджоникидзе в Балашихе отремонтируют
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте