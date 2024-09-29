Пожар на мебельной фабрике в Барнауле удалось локализовать

МЧС: пожар на мебельной фабрике в Барнауле локализовали на 6,8 тыс. кв. м

Сотрудникам МЧС удалось локализовать крупное возгорание на мебельной фабрике в Барнауле. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе тушения возгорания возникли опасения, что огонь может перейти на резервуары с горюче-смазочными материалами. В общей сложности с пожаром боролись 68 специалистов. В тушении задействовали 20 единиц техники, включая пожарный поезд.

Административное здание фабрики в Барнауле загорелось днем 29 сентября, пламя охватило несколько этажей. Пожарные спасли одного человека.

В селе Воскресеновка Рязанской области из-за возгорания сухой травы произошел природный пожар. В общей сложности пострадали 10 домов, семь нежилых построек и три помещения сезонного проживания.