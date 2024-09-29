Природный пожар уничтожил 10 домов в Рязанской области

МЧС: 10 домов сгорели при пожаре в селе Воскресеновка Рязанской области

Огонь уничтожил 10 домов в селе Воскресеновка в Рязанской области в результате возгорания сухой травы. Также сгорели семь нежилых построек и три помещения сезонного проживания, сообщила пресс-служба регионального МЧС.

По данным ведомства, в Рязанской области спасатели выехали на тушение сразу нескольких природных пожаров. Из-за сильного ветра и жаркой погоды возгорание быстро распространяется в Спасском районе.

«В результате горения сухой травы возникла угроза жилым домам в селах Воскресеновка и Ижевское», — отметили в ведомстве.

В тушении пожара задействовали 122 человека и 44 единицы техники. Также в Рязанскую область на тушение ландшафтных пожаров вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.

Ранее в Воронежской области спасатели тушили крупный природный пожар. Огонь перекинулся с травы на пять жилых домов, хозяйственные постройки и автомобили.