Природный пожар уничтожил 10 домов в Рязанской области

Огонь уничтожил 10 домов в селе Воскресеновка в Рязанской области в результате возгорания сухой травы. Также сгорели семь нежилых построек и три помещения сезонного проживания, сообщила пресс-служба регионального МЧС.
По данным ведомства, в Рязанской области спасатели выехали на тушение сразу нескольких природных пожаров. Из-за сильного ветра и жаркой погоды возгорание быстро распространяется в Спасском районе.
«В результате горения сухой травы возникла угроза жилым домам в селах Воскресеновка и Ижевское», — отметили в ведомстве.
В тушении пожара задействовали 122 человека и 44 единицы техники. Также в Рязанскую область на тушение ландшафтных пожаров вылетел вертолет Ми-8 МЧС России.