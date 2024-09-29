Административное здание загорелось в Барнауле

МЧС: в Барнауле загорелось административное здание, спасен один человек

В Барнауле административное здание вспыхнуло на площади в 1000 квадратных метров. Об этом в Telegram-канале сообщило МЧС России.

Специалисты спасли одного человека, к тушению привлекли пожарный поезд. Всего на месте работают 37 специалистов и 10 единиц техники.

В МЧС уточнили, что возгорание распространилось по шестиэтажному зданию Барнаульского мебельного комбината. В нем работают семь звеньев газодымозащитников МЧС России, развернуты три боевых участка тушения.

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