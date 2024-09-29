Площадь пожара в Барнауле достигла 6000 «квадратов»

МЧС: площадь пожара в Барнауле увеличилась до 6000 квадратных метров

Площадь возгорания в шестиэтажном здании мебельного комбината в Барнауле увеличилась до 6000 квадратных метров. Об этом сообщила пресс-служба МЧС

В министерстве подчеркнули, что огонь может перейти на резервуары с горюче-смазочными материалами. Сейчас этому препятствуют работающие на месте подразделения МЧС.

К тушению привлекли 68 специалистов и 20 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

Около 14:30 в МЧС заявляли, что площадь возгорания составила порядка 1000 квадратных метров. Из горящего здания спасли одного человека.