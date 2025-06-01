Проводник первого вагона Сергей рассказал RT , как он организовал эвакуацию пассажиров сразу после аварии в Брянской области.

«Произошел хлопок очень сильный один и потом второй. И как-то вот так повело вагон, что он наклонился именно на мост… Начались крики о помощи. Я говорю: „Уважаемые пассажиры, сейчас начнется эвакуация, пожалуйста, потерпите…“ Мы разбили стекла», — сообщил он.

Мужчина рассказал, что в его вагоне было три тяжелораненых: две женщины и мальчик с переломом руки. Он добавил, что вышел из поврежденного вагона последним.

В Выгоничском районе Брянской области мост обрушился на поезд. В вагонах находились около 400 человек. В результате трагедии погибли семь человек, в том числе машинист состава, десятки пострадали. В больнице оказались девять работников поездной бригады.

Семьям погибших в ЧП с поездом под Брянском пообещали выплатить по 1,5 миллиона рублей. Компенсацию получат и тяжелые пострадавшие — по 750 тысяч рублей. В Брянской области объявили трехдневный траур, 2, 3 и 4 июня, после обрушения моста.