«Повело вагон, начались крики». Проводник — о первых минутах крушения поезда под Брянском
Проводник рассказал, как организовал эвакуацию пассажиров после ЧП под Брянском
Проводник первого вагона Сергей рассказал RT, как он организовал эвакуацию пассажиров сразу после аварии в Брянской области.
«Произошел хлопок очень сильный один и потом второй. И как-то вот так повело вагон, что он наклонился именно на мост… Начались крики о помощи. Я говорю: „Уважаемые пассажиры, сейчас начнется эвакуация, пожалуйста, потерпите…“ Мы разбили стекла», — сообщил он.
Мужчина рассказал, что в его вагоне было три тяжелораненых: две женщины и мальчик с переломом руки. Он добавил, что вышел из поврежденного вагона последним.
В Выгоничском районе Брянской области мост обрушился на поезд. В вагонах находились около 400 человек. В результате трагедии погибли семь человек, в том числе машинист состава, десятки пострадали. В больнице оказались девять работников поездной бригады.
Семьям погибших в ЧП с поездом под Брянском пообещали выплатить по 1,5 миллиона рублей. Компенсацию получат и тяжелые пострадавшие — по 750 тысяч рублей. В Брянской области объявили трехдневный траур, 2, 3 и 4 июня, после обрушения моста.