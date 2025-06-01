Машинист погиб в ЧП в Брянской области, 9 работников поездной бригады в больнице

Машинист локомотива погиб в ЧП с поездом в Брянской области. Об этом сообщили в Telegram-канале РЖД.

«В результате происшествия с поездом № 86 Климов — Москва в Брянской области погиб наш товарищ — машинист локомотива», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что девять работников поездной бригады доставили в больницу.

В РЖД заявили, что окажут всю необходимую помощь, обеспечат лечение и выплатят компенсации.

Число погибших в результате обрушения моста на железную дорогу в Брянской области выросло до семи человек. Почти 40 человек находятся в больницах. Троих детей и двоих взрослых, раненых в Брянской области, отправят в Москву для лечения.