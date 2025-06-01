Семьям погибших в ЧП с поездом под Брянском выплатят по 1,5 миллиона рублей

Семьям погибших при обрушении моста в Брянской области направят выплаты в размере 1,5 миллиона рублей. Об этом заявил губернатор региона Александр Богомаз, сообщило РИА «Новости» .

«Каждая семья, где погибший, получит 1,5 миллиона рублей», — подчеркнул он.

Компенсацию получат и тяжелые пострадавшие — им выплатят по 750 тысяч рублей. Пассажирам со средними и легкими травмами будет полагаться по 450 тысяч.

Ранее глава региона подтвердил, что власти окажут помощь родственникам пострадавших. Из-за ЧП на территории области также приспустят флаги.

Мост рухнул на пассажирский поезд в Выгоничском районе вечером 31 мая. В результате семеро человек погибли, в больницах находятся почти 40 пострадавших. Некоторых пациентов перевезли в Москву.