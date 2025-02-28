Поведение водителя автобуса во время ДТП в Петербурге попало на видео

Водитель автобуса, попавшего в смертельное ДТП в Санкт-Петербурге, пытался маневрировать. Видео из кабины транспортного средства оказалось в распоряжении 360.ru.

Авария произошла 28 февраля. Автобус столкнулся с несколькими легковыми машинами, наехал на остановочный павильон по улице Варшарской и насмерть сбил человека. Администрация Московского района утверждала, что водитель почувствовал недомогание и на четвертом повороте потерял управление.

Следком возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Полиция задержала предполагаемого виновника ДТП.

Прокуратура Санкт-Петербурга показала момент аварии. Очевидец рассказал 360.ru, что одна женщина погибла, вторая пострадала.

Другая крупная авария в четырьмя иномарками произошла в Москве на Онежской улице. Пострадали два человека.