Названа вероятная причина смертельной аварии с автобусом в Петербурге

Отправившему автобус в толпу водителю в Петербурге стало плохо за рулем

Водитель автобуса, который попал в аварию в Санкт-Петербурге, почувствовал себя плохо. Об этом сообщила пресс-служба администрации Московского района , чьи сотрудники пообщались с водителем.

«Водитель рассказал, что ему стало плохо за рулем. Три поворота он совершил беспрепятственно, а на четвертом потерял возможность управлять транспортным средством», — заявили в организации.

В администрации добавили, что из-за последствий аварии общественный транспорт в Московском районе следует с задержкой от получаса.

Ситуацию контролирует вице-губернатор Петербурга по транспорту Кирилл Поляков. Власти окажут пострадавшим необходимую помощь и выплатят компенсацию.

В пятницу, 28 февраля, в Санкт-Петербурге автобус столкнулся с несколькими машинами, наехал на остановку и насмерть сбил пешехода на Варшавской улице. Полиция устанавливает все обстоятельства происшедшего.