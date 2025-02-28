Появились кадры с места массового ДТП в Москве

После аварии с участием четырех иномарок на Онежской улице в Головинском районе Москвы части искореженных машин разбросало по дороге. Кадры с места ДТП оказались в распоряжении 360.ru.
На фото видно, что легковые автомобили получили серьезные повреждения. Пострадали два человека.
Источник 360.ru уточнил, что один из пострадавших в момент ДТП находился в Hyundai. У него диагностировали перелом ноги, тупую травму живота и черепно-мозговую травму. Мужчину доставят в Боткинкскую больницу.
Также пострадала водитель Infiniti, после медицинского осмотра девушка отказалась от госпитализации. На месте продолжают работать сотрудники полиции.
Четыре автомобиля не поделили дорогу на севере Москвы вечером 28 февраля. Из-за ЧП пришлось перекрыть три полосы движения в сторону Кронштадтского бульвара.
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