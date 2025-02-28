Появились кадры с места массового ДТП в Москве

Фото: 360.ru

После аварии с участием четырех иномарок на Онежской улице в Головинском районе Москвы части искореженных машин разбросало по дороге. Кадры с места ДТП оказались в распоряжении 360.ru.

На фото видно, что легковые автомобили получили серьезные повреждения. Пострадали два человека.

Источник 360.ru уточнил, что один из пострадавших в момент ДТП находился в Hyundai. У него диагностировали перелом ноги, тупую травму живота и черепно-мозговую травму. Мужчину доставят в Боткинкскую больницу.

Фото: 360.ru

Также пострадала водитель Infiniti, после медицинского осмотра девушка отказалась от госпитализации. На месте продолжают работать сотрудники полиции.

Четыре автомобиля не поделили дорогу на севере Москвы вечером 28 февраля. Из-за ЧП пришлось перекрыть три полосы движения в сторону Кронштадтского бульвара.

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