Появились кадры с места массового ДТП в Москве

После аварии с участием четырех иномарок на Онежской улице в Головинском районе Москвы части искореженных машин разбросало по дороге. Кадры с места ДТП оказались в распоряжении 360.ru.

На фото видно, что легковые автомобили получили серьезные повреждения. Пострадали два человека.

Источник 360.ru уточнил, что один из пострадавших в момент ДТП находился в Hyundai. У него диагностировали перелом ноги, тупую травму живота и черепно-мозговую травму. Мужчину доставят в Боткинкскую больницу.