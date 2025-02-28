Автобус протаранил автомобили и наехал на остановку в Петербурге. Погибла женщина

В Санкт-Петербурге автобус столкнулся с несколькими машинами, наехал на остановку и насмерть сбил пешехода на Варшавской улице. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.

«Прокуратура установит все причины и условия, способствовавшие происшествию, а также даст оценку исполнению законодательства о безопасности дорожного движения при организации пассажирских перевозок», — сообщили в надзорном ведомстве.

Очевидец происшествия, работающий рядом, рассказал 360.ru, что предполагаемого виновника ДТП уже задержали сотрудники полиции.

«Сейчас уже приехала реанимация, положила какую-то женщину — я так понял, без сознания. Женщину, которая [погибла], <…> просто накрыли, пока что она там еще лежит», — добавил он.