Автобус протаранил автомобили и наехал на остановку в Петербурге. Погибла женщина
СК возбудил дело из-за смертельного ДТП с автобусом в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге автобус столкнулся с несколькими машинами, наехал на остановку и насмерть сбил пешехода на Варшавской улице. Об этом сообщили в пресс-службе городской прокуратуры.
«Прокуратура установит все причины и условия, способствовавшие происшествию, а также даст оценку исполнению законодательства о безопасности дорожного движения при организации пассажирских перевозок», — сообщили в надзорном ведомстве.
Очевидец происшествия, работающий рядом, рассказал 360.ru, что предполагаемого виновника ДТП уже задержали сотрудники полиции.
«Сейчас уже приехала реанимация, положила какую-то женщину — я так понял, без сознания. Женщину, которая [погибла], <…> просто накрыли, пока что она там еще лежит», — добавил он.
Другая свидетельница выскочила на грохот, потому что рядом был припаркован ее автомобиль.
«Увидела разбитый автобус и то, что нет половины остановки. Естественно, было неожиданно, что здесь машины собрались. Было вообще непонятно, что случилось», — рассказала она.
Еще один источник заявил 360.ru, что водителю перед аварией стало плохо, он потерял сознание.
Следственный комитет возбудил уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Точная причина аварии устанавливается.