Пострадавших из Брянской области доставили в московские больницы

Из Брянской области в московские клиники доставили 11 человек. Об этом сообщил Telegram-канал столичного департамента здравоохранения.

«Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. Медики продолжают осматривать пострадавших при крушении моста в Брянске», — уточнили в пресс-службе.

Резервный состав с пассажирами, пережившими крушение поезда, прибыл в Москву в первой половине дня. Медики сразу же принесли к подъезжающему составу инвалидные коляски и аптечки, а сотрудники вокзала — багажные тележки.

В Брянской области объявили трехдневный траур после обрушения моста. Правительство пообещало оказать всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим.

Ранее в РЖД заявили, что выплатят семьям погибших в ЧП под Брянском по 2,2 миллиона рублей. Пострадавшим предоставят бесплатное лечение и реабилитацию в медучреждениях РЖД.