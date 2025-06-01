Правительство Брянской области окажет помощь семьям погибших

Правительство Брянской области окажет всю необходимую помощь семьям погибших и пострадавшим. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале .

Он выразил искренние соболезнования семьям погибших. Пострадавшим Богомаз пожелал скорейшего выздоровления.

«На всей территории Брянской области будут приспущены флаги Брянской области, флаги муниципальных образований Брянской области», — написал он.

В дни траура учреждениям культуры и телерадиокомпаниям Брянской области рекомендовали отменить все развлекательные мероприятия и передачи.

ЧП произошло вечером 31 мая, погибли семеро человек, десятки получили травмы. В больницах находятся почти 40 человек. Некоторые пострадавшие прибыли в Москву на резервном поезде. Их направят в специализированные медучреждения столицы. В связи с происшествием в Брянской области работают горячие линии.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко доложил президенту Владимиру Путину о помощи пострадавшим в ЧП на железной дороге в Брянской области.