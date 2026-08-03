Посольство РФ: взрыв в ресторане в Москве должен был запугать итальянцев

Взрыв в итальянском ресторане в центре Москвы должен был запугать граждан Италии, работавших в России. Об этом заявили дипломаты посольства РФ в Риме.

В посольстве подчеркнули, что произошедшее свидетельствовало о распространении украинской террористической угрозы на Европу.

«Очевидно, что, планируя теракт в одном из лучших итальянских ресторанов Москвы, украинские террористы хотели запугать итальянцев, работающих в России, дать им понять, что они тоже находятся в прицеле и в любой момент могут стать следующими жертвами этих негодяев», — заявили дипломаты.

По их словам, избежать большего числа пострадавших помогли сотрудник российских спецслужб, шеф-повар из Неаполя Кармине Альфьери и его команда. В посольстве назвали соучастниками преступлений тех, кто продолжает поддерживать власти в Киеве деньгами и оружием либо оправдывает атаки в СМИ.

Взрыв произошел вечером 1 августа в ресторане Balzi Rossi на Кудринской площади. По предварительным данным, женщина пронесла в заведение самодельное взрывное устройство. При детонации она погибла. Общее число жертв достигло пяти человек, еще 21 посетитель получил серьезные ранения.