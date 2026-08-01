Самодельное взрывное устройство сдетонировало в ресторане в центре Москвы

В Москве в ресторане на Кудринской площади подорвали самодельное взрывное устройство. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет (НАК).

«В 19:55 в Москве в ресторане на Кудринской площади произошел подрыв самодельного взрывного устройства», — уточнили в ведомстве.

Взрывчатку в заведение пыталась пронести неизвестная женщина. Охранник ее не пропустил. В результате взрыва они оба и еще один посетитель погибли. Также появились новые данные о количестве пострадавших. Их число возросло до 21.

Ранее в столичном главке МВД подтвердили смерть трех человек при взрыве в ресторане на Кудринской площади.

Элитный ресторан Balzi Rossi, где произошел взрыв, открылся в сталинской высотке летом 2015 года. Заведение, позиционирующее себя как ресторан высокой средиземноморской кухни, разместилось на первом этаже жилого дома по адресу: Кудринская площадь, дом 1.