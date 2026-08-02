Охраннику, не давшему занести СВУ в ресторан в Москве, присудили премию Кеосаяна

Семье охранника, который не дал пронести взрывное устройство в ресторан в центре Москвы, передадут премию Тиграна Кеосаяна. Об этом сообщила главный редактор RT Маргарита Симоньян в телеграм-канале.

«Напоминаю, это премия в миллион рублей, которую мы с Тиграном передаем людям, жертвующим собой ради других. Если бы он так не сделал, погибло бы гораздо больше людей. Царствие Небесное», — написала вдова режиссера.

Ранее стало известно, что число пострадавших при взрыве на Кудринской площади выросло до 21. Полиция Москвы подтвердила смерть трех человек.

Взрыв прогремел 1 августа около 19:55 по московскому времени. Причиной стал подрыв СВУ. Устройство пыталась пронести неизвестная женщина, которую остановил охранник.