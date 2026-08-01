Число пострадавших при взрыве на Кудринской площади выросло до 21

НАК: при взрыве на Кудринской площади пострадал 21 человек

Число пострадавших при взрыве в ресторане на Кудринской площади в Москве выросло до 21. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

На месте начали работу спецслужбы и бригады скорой медицинской помощи. Всем пострадавшим окажут помощь в необходимом объеме.

В ведомстве уточнили, что причиной произошедшего стал подрыв самодельного взрывного устройства. Оно сдетонировало в летнем кафе Balzi Rossi, расположенном неподалеку от метро «Баррикадная», около 19:55 по московскому времени. Неизвестную женщину, которая пыталась пронести взрывчатку, остановил охранник заведения. После взрыва в помещении начался пожар.

Пресс-служба столичного управления ГУ МВД сообщила, что жертвами стали три человека. Специалисты начали расследование причин и обстоятельств случившегося.