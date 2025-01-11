11 января 2025 22:06 Последствия пожара на крыше психбольницы в Яхроме попали на видео
Последствия пожара в психбольнице в Яхроме попали на видео. Кадры появились в распоряжении 360.ru.
В Яхроме загорелось административное здание, на место возгорания выехали сотрудники МЧС. Прибывшие спасатели установили, что огонь охватил строение на площади 1000 квадратных метров. На тушении задействовали более 40 человек и 11 единиц техники.
Сотрудникам МЧС
удалось ликвидировать открытое горение. Пожарные спасли четырех человек. В Минздраве Подмосковья сообщили, что в горевшем корпусе не было пациентов, в здании проводили ремонтные работы. В момент пожара там находились лишь рабочие. Медпомощь никому не потребовалась. Ранее в распоряжении 360.ru появилось видео работы пожарных на месте ЧП.
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