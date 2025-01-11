Сотрудники МЧС спасли четырех человек при пожаре в Яхроме

МЧС: в Яхроме пожар произошел в административном здании

Крупный пожар вспыхнул в Яхроме Дмитровского городского округа. На месте ЧП работают спасатели. Об этом сообщила пресс-служба МЧС.

Огонь охватил административное здание на улице Вокзальной. Пожарные спасли четырех человек.

«По прибытии к месту вызова первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что происходит горение административного здания на площади 1000 квадратных метров», — отметили в пресс-службе.

Тушением занимаются более 40 человек и 11 единиц техники.

Ранее пожар на фоне воздушной тревоги вспыхнул на заводе в Нефтекамске. Telegram-канал Baza сообщил, что загорелась одна из колонн предприятия. Из-за ЧП никто не пострадал.

UPD: пожарные локализовали пожар на площади 1000 «квадратов».