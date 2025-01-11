Появилось видео с места пожара в психбольнице в Яхроме

Работу пожарных в Яхроме сняли на видео. Кадры появились в распоряжении 360.ru.

На ролике видно, что на место происшествия прибыли спасатели. У горевшего здания находятся пожарные расчеты, которые занимаются ликвидацией последствий случившегося.

Открытое горение уже ликвидировали. Уточняется, что пожар вспыхнул в корпусе психиатрической больницы — в момент пожара пациентов там не было, так как здание находится на ремонте. Работников оперативно эвакуировали.

В ликвидации огня задействовали 40 специалистов и 11 единиц техники. Помощь врачей никому не потребовалась. Площадь возгорания составила 1000 «квадратов».

Вечером 11 января пожар произошел в хуторе Чумаки Белгородской области. Жертвами случившегося стали шесть зебр.