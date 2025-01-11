В горевшей психбольнице в Яхроме не было пациентов
РИА «Новости»: во время пожара в психбольнице в Яхроме не было пациентов
В корпусе психбольницы в Яхроме, где случился пожар, не было пациентов. Об этом РИА «Новости» сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
«В корпусе больницы, где произошел пожар, проводятся ремонтные работы и в нем не оказывается медицинская помощь», — уточнили в минздраве.
В момент возгорания в здании находились лишь рабочие, их своевременно эвакуировали. Медпомощь никому не потребовалась.
Открытое горение в Яхроме ликвидировали. К тушению пламени привлекли 40 человек и 11 единиц спецтехники. Пожарные спасли четырех человек. В МЧС уточнили, что огонь охватил здание на Вокзальной улице, площадь пожара составила 1000 квадратных метров.
До этого возгорание произошло на заводе в Нефтекамске. Информации о пострадавших не поступало. Пожарные локализовали огонь на площади в 1000 «квадратов».