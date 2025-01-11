Открытое горение в Яхроме ликвидировали

Открытое горение в Яхроме удалось ликвидировать. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России.

«В Яхроме сотрудники МЧС России ликвидировали отрытое горение», — заявили в министерстве.

Огонь охватил здание на Вокзальной улице на площади в тысячу «квадратов». В тушении огня задействовали свыше 40 человек и 11 единиц техники. Пожарные спасли из пожара четырех человек.

Источник ТАСС в оперативных службах уточнил, что горит здание психиатрической больницы No 5.

Ранее пожар произошел на заводе в Нефтекамске — загорелась одна из колонн предприятия. В результате никто не пострадал. Пожарные локализовали возгорание на площади в тысячу квадратных метров.

Крупный пожар потушили 11 января в Тюменской области. Огонь вспыхнул в гараже в СНТ «Суходольное» на Сиреневой улице, сообщил «Ридус».