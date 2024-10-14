После обрушения пола на съемках «Василия Теркина» возбудили уголовное дело

После обрушения декораций во время съемок фильма «Василий Теркин» режиссера Карена Геворкяна в Ленинградской области возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

«В Ленинградской области при обрушении декораций на съемках фильма пострадали люди, в том числе несовершеннолетние», — отметили в СК.

Главе ведомства Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования обстоятельств происшествия на съемках.

Во время съемок фильма «Василий Теркин» под актерами рухнул пол. Пострадали 23 человек, в том числе дети. В большинстве случаев люди получили ушибы и ссадины, но у одной женщины диагностировали переломы костей голени.

Ранее актер Григорий Чабан упал в обморок на сцене Театра Ленсовета в Санкт-Петербурге. Его доставили в больницу на скорой, по предварительной информации, у мужчины был спазм сосудов.