После обрушения пола на съемках «Василия Теркина» возбудили уголовное дело
СК возбудил дело после обрушения декораций на съемках фильма «Василий Теркин»
После обрушения декораций во время съемок фильма «Василий Теркин» режиссера Карена Геворкяна в Ленинградской области возбудили уголовное дело по статье «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
«В Ленинградской области при обрушении декораций на съемках фильма пострадали люди, в том числе несовершеннолетние», — отметили в СК.
Главе ведомства Александру Бастрыкину представят доклад о ходе расследования обстоятельств происшествия на съемках.
Во время съемок фильма «Василий Теркин» под актерами рухнул пол. Пострадали 23 человек, в том числе дети. В большинстве случаев люди получили ушибы и ссадины, но у одной женщины диагностировали переломы костей голени.
Ранее актер Григорий Чабан упал в обморок на сцене Театра Ленсовета в Санкт-Петербурге. Его доставили в больницу на скорой, по предварительной информации, у мужчины был спазм сосудов.