Актера Григория Чабана увезли в больницу со спектакля в Петербурге

Известный по ролям в сериалах «Почка» и «Бывшие» актер Григорий Чабан упал в обморок на сцене Театра Ленсовета в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Предварительной причиной ухудшения состояния артиста назвали спазм сосудов. Чабана доставили в больницу на скорой.

Авторы сообщения уточнили, что актеру назначили целый ряд обследований. Поэтому из медицинского учреждения в ближайшее время он не выйдет. Постановку «Три сестры», на которой Чабану стало плохо, перенесли на 2 декабря.

Занимающиеся лечением актера Василия Ливанова врачи в субботу, 12 октября, временно вывели своего пациента из медикаментозной комы. По данным Telegram-канала Mash, актер остается подключен к искусственной вентиляции легких, но сейчас ему начали давать сильный антибиотик, чтобы он не получил внутрибольничную инфекцию. С инсультом 89-летнего народного артиста госпитализировали еще 29 сентября.