На съемках фильма «Василий Теркин» под актерами рухнули декорации, есть пострадавшие

Во время съемок фильма «Василий Теркин» режиссера Карена Геворкяна под актерами рухнул пол, сообщил РЕН ТВ . Пострадали 15 человек.

Из-за обрушения декораций повреждения также получила камера. Производством кинокартины занимается компания «Русское поле», 13 октября было последним съемочным днем.

По информации портала 47news, ЧП произошло на съемках экранизации произведения Александра Твардовского в Лужском районе Ленинградской области. Актеры работали в ретропоезде на железнодорожном полигоне в Толмачевском поселении. В какой-то момент пол под ними провалился, и люди упали на пути.

Все пострадавшие — взрослые, их отвезли в больницу. По данным РЕН ТВ, травмы у них легкие. В качестве артистов массовых сцен съемочная команда приглашала жителей районов. По поводу ЧП официальных комментариев от организаторов пока что не поступало.

Днем ранее актера Григория Чабана увезли в больницу со спектакля в Петербурге.