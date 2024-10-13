Раскрыты травмы пострадавших на съемках фильма «Василий Теркин» в Ленобласти

Медицинская помощь после обрушения декораций во время съемок художественного фильма «Василий Теркин» в Толмачевском поселении под Лугой понадобилась 23 пострадавшим. Врачи диагностировали переломы костей голени у одной женщины. Остальные получили ушибы и ссадины, сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

В ведомстве подчеркнули, что на помощь прибыли врачи Лужской центральной районной больницы, которые забрали с собой пострадавшую с переломами. Состояние женщины врачи оценили как средней степени тяжести.

«Медицинская помощь оказана 23 людям. В большинстве случаев травмы — ушибы и ссадины. Госпитализирована женщина в состоянии средней тяжести с переломами обеих костей голени», — заявили в пресс-службе.

Травмы участники съемок получили при обрушении деревянного помоста, установленного рядом со старым поездом. Декорация сломалась в последний съемочный день. Над картиной работает режиссер Карен Геворкян, который присутствовал во время происшествия.