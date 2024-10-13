Среди пострадавших при обрушении пола на съемках «Василия Теркина» оказались дети

В результате обрушения пола во время съемок фильма «Василий Теркин» в Ленинградской области пострадали двое детей. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Всех пострадавших отвезли в Лужскую межрайонную больницу. Товарищ одного из них рассказал, что получившим травмы предложили денежное вознаграждение за молчание о случившемся.

«Всего пострадали 12 человек. В состоянии средней степени тяжести 10 пострадавших, в том числе двое детей. Еще двое — в тяжелом состоянии», — сообщил источник телеканала.

Какие конкретно травмы получили люди, в материале не уточнили.

Ранее стало известно о 15 пострадавших во время обрушения в декоративном вагоне при съемках экранизации произведения Александра Твардовского в Лужском районе Ленобласти. Telegram-канал Baza представил кадры съемочной зоны: на ней видно, что обрушился деревянный помост рядом с раритетным поездом.

Производством кинокартины занимается кинокомпания «Русское поле», 13 октября было последним съемочным днем. Режиссер ленты — Карен Геворкян.