После крушения самолета в Актау госпитализировали 27 человек

МЧС: 24 взрослых и 3 ребенка попали в больницы после крушения самолета в Актау

В результате крушения самолета в Актау в больницу были доставлены 27 человек, среди них трое детей. Об этом РИА «Новости» сообщили в оперативном штабе МЧС Казахстана.

По данным Shot, семь человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Утром 25 декабря самолет авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился недалеко от города Актау на западе Казахстана.

По информации, полученной от Росавиации, причиной аварии стало столкновение самолета с птицами. На борту самолета находились 62 пассажира и пять членов экипажа. Генконсульство в Уральске проверит данные о россиянах на борту рухнувшего самолета.

Ранее стало известно, что самолет из Баку в Грозный перенаправили в Актау из-за тумана. Сам аэропорт, где потерпел крушение самолет, открыт, работает в штатном режиме. В распоряжении 360.ru оказалось видео с моментом падения самолета.