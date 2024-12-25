Генконсульство в Уральске проверит данные о россиянах на борту рухнувшего самолета

Генконсульство проверит данные о россиянах на борту рухнувшего самолета в Актау

Генконсульство РФ в Уральске проверит информацию о нахождении на потерпевшем крушение в Актау самолете россиян. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу посольства России в Казахстане.

«Генеральное консульство России в Уральске уточняет информацию о наличии граждан Российской Федерации на борту самолета „Азербайджанских авиалиний“, который выполнял рейс по маршруту Баку — Грозный и потерпел крушение в районе аэропорта в городе Актау», — заявили в дипмиссии.

Ранее в АТОР сообщили, что на борту разбившегося самолета не было клиентов российских туроператоров.

Пассажирское воздушное судно, которое совершало рейс из Баку в Грозный, разбилось утром 25 декабря недалеко от Актау. Одной из причин крушения воздушного судна может быть столкновение со стаей птиц.

На борту находились более 60 пассажиров. По предварительным данным, минимум 12 человек, в том числе один ребенок, выжили. Всех пострадавших госпитализировали.