Самолет из Баку в Грозный перенаправили в Актау из-за тумана

Из-за тумана в Грозном самолет, следовавший из Баку, перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе аэропорта столицы Чечни.
Пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний» J2 8243 разбился в аэропорту Актау. На борту воздушного судна находились 105 пассажиров и пять членов экипажа.
В распоряжении 360.ru оказалось видео с моментом падения самолета. На ролике запечатлено, как воздушное судно стремительно падает на землю. После столкновения происходит взрыв, самолет загорается, и в небо поднимается густой черный дым.
К месту крушения лайнера выехали спасатели. Информация о пострадавших и погибших уточняется.
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