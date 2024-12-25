Самолет из Баку в Грозный перенаправили в Актау из-за тумана

Из-за тумана в Грозном самолет, следовавший из Баку, перенаправили в Махачкалу, а затем в Актау. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе аэропорта столицы Чечни.

Пассажирский самолет «Азербайджанских авиалиний» J2 8243 разбился в аэропорту Актау. На борту воздушного судна находились 105 пассажиров и пять членов экипажа.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с моментом падения самолета. На ролике запечатлено, как воздушное судно стремительно падает на землю. После столкновения происходит взрыв, самолет загорается, и в небо поднимается густой черный дым.

К месту крушения лайнера выехали спасатели. Информация о пострадавших и погибших уточняется.