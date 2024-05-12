Автовышку задействовали при эвакуации жителей поврежденного дома в Белгороде | 360°

Спецоперация 12 мая 2024, 15:55 Автовышку задействовали при эвакуации жителей поврежденного дома в Белгороде Мэр Белогорода Демидов: жителей поврежденного дома эвакуировали автовышкой Мэр Белгорода Валентин Демидов / Telegram

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Заблокированных в квартирах жителей поврежденного в Белгороде дома после обрушения лестницы и лифта эвакуировали с помощью автовышки. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр города Валентин Демидов.

«С помощью автовышки эвакуировали из квартир людей, которые оказались заблокированными после разрушения лестницы и лифта. Всем жителям дома мы предоставили места в пунктах временного размещения, где обеспечиваем их всем необходимым», — написал он.

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Демидов отметил, что всего в Белгороде пострадали 19 человек, среди них есть двое детей. Экстренные службы зафиксировали повреждения 62 квартир в трех многоквартирных домах и 11 автомобилей.

«На месте ЧП работают строители, специалисты управ, территориальная оборона, Росгвардия, полиция и МЧС. Специалисты регионального Минстроя обследуют конструкции здания, чтобы принять решение о дальнейших действиях», — добавил мэр.

Военный эксперт Анатолий Матвийчук заявлял, что атакой на жилой дом в Белгороде ВСУ хотели вызвать нервозность у людей.