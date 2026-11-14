В Махачкале завели дело по факту убийства мужчины
В одном из банкетных залов Махачкалы местный житель застрелил посетителя. Об этом сообщила пресс-служба СК по Республике Дагестан.
«В ходе возникшего конфликта, местный житель произвел выстрел в мужчину, причинив ему огнестрельное ранение», — отметили в ведомстве.
Пострадавшего доставили в больницу, но спасти его не удалось.
Правоохранители возбудили уголовное дело об убийстве и принимают меры к задержанию подозреваемого. Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего. Республиканская прокуратура поставила расследование на контроль.
Ранее в Санкт-Петербурге мужчина убил свою сожительницу ножом на улице и попытался скрыться. Его задержали.
Читайте также