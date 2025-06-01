Появилось видео той самой фуры, из которой вылетели дроны, атаковавшие Иркутскую область

Mash: на видео сняли фуру, из которой вылетели беспилотники в Иркутской области

На видео засняли фуру с дронами, которые атаковали Иркутскую область. Ролик опубликовал Telegram-канал Babr Mash .

После атаки машина загорелась. Очевидцы говорят, что слышали сильные взрывы.

Дроны атаковали военную часть в поселке Средний, сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Также под удар попало заброшенное здание в Новомальтинске. Точное число БПЛА пока неподсчитано, на месте происшествия работают спецслужбы.

Кобзев подтвердил, что дроны в Иркутской области вылетали из фуры.

Ранее жители Оленегорска заявили, что в городе прогремели взрывы, из-за атаковали беспилотники. Несколько Telegram-каналов сообщили, что дроны также вылетали из фуры, припаркованной на заправке. Губернатор Мурманской области Андрей Чибис подтвердил данные об атаке БПЛА.