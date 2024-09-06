Появились кадры с церемонии прощания с убитой в Нижнем Тагиле девочки

В Нижнем Тагиле началось прощание с убитой 11-летней девочкой, тело которой нашли в подвале многоэтажного дома. Кадры появились в распоряжении 360.ru.
Фойе общежития, в подвале которого нашли тело девочки, нуждается в ремонте. Одна из стен частично выломана.
К церкви Воскресения Христова, в котором состоялось прощание с девочкой, пришла огромная толпа людей. После панихиды они отправились на кладбище. Неравнодушные жители организовали стихийный мемориал, куда принесли детские игрушки и цветы.
Школьница пропала без вести 31 августа. Спустя несколько дней ее тело нашли в подвале общежития. Подозреваемый в убийстве ребенка успел сбежать в Москву, его задержали и перевезли в Свердловскую область. По предварительным данным, злоумышленник изнасиловал девочку и убил ее.