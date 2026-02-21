Появились фото с места крушения вертолета в Амурской области
На месте крушения вертолета Robinson R44 в Амурской области работают следователи. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.
Воздушное судно нашли в Ромненском районе. На месте падения — фюзеляж вертолета со следами горения и тела трех погибших.
Частный Robinson R44 с тремя людьми на борту, среди которых были сотрудники правоохранительных органов, 19 февраля вылетел с площадки в 130 километрах от села Амаранка. Вскоре связь с воздушным судном потеряли.
Пресс-служба МЧС Амурской области опубликовала в MAX фото с места происшествия.
Жертвами крушения вертолета в Приамурье стали сотрудницы МВД и СК. Они расследовали случай смерти на лесозаготовке. По данным источника 360.ru, у вертолета не было разрешения на полет. Возбуждено уголовное дело.
