Появились фото с места крушения вертолета в Амурской области

На месте крушения вертолета Robinson R44 в Амурской области работают следователи. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

Воздушное судно нашли в Ромненском районе. На месте падения — фюзеляж вертолета со следами горения и тела трех погибших.

Частный Robinson R44 с тремя людьми на борту, среди которых были сотрудники правоохранительных органов, 19 февраля вылетел с площадки в 130 километрах от села Амаранка. Вскоре связь с воздушным судном потеряли.

Пресс-служба МЧС Амурской области опубликовала в MAX фото с места происшествия.