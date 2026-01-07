Появилось видео с разбившимся в Пермском крае частным вертолетом

Частный вертолет рухнул на территории базы отдыха «Ашатли-парк» в Пермском крае. В распоряжении 360.ru оказалось видео с места происшествия.

По данным пресс-службы МЧС России, погибли и пассажир, и пилот. Спасатели работают на месте происшествия. На земле разрушений нет.

Как сообщил телеграм-канал «ЧП Пермь», горнолыжный курорт «Ашатли-парк» экстренно закрыли после крушения вертолета в Прикамье.

Следственный комитет по Пермскому краю начал проверку после гибели людей в авиакатастрофе.

