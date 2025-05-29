Появились фото с места гибели ветерана СВО Гурциева в Ставрополе
Появились фотографии с места взрыва в Ставрополе, где погибли двое мужчин. На месте ЧП работают все экстренные службы города.
Взрыв прогремел недалеко от жилого дома на улице Чехова, 85/19. По предварительным данным, жилой дом не пострадал. Несколько припаркованных рядом автомобилей получили повреждения.
Один из погибших — ветеран специальной военной операции, первый заместитель мэра Ставрополя Заур Гурциев. Глава региона Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким майора.
Возбуждено уголовное дело. Следователи изучают все возможные причины трагедии, включая версию о теракте, который мог быть организован с территории Украины.
Ранее взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Ставрополе. Более 50 машин оказались повреждены обломками бетона. Пострадали четыре квартиры, одна из них была полностью разрушена.
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