Появились фото с места гибели ветерана СВО Гурциева в Ставрополе

Появились фотографии с места взрыва в Ставрополе, где погибли двое мужчин. На месте ЧП работают все экстренные службы города.

Взрыв прогремел недалеко от жилого дома на улице Чехова, 85/19. По предварительным данным, жилой дом не пострадал. Несколько припаркованных рядом автомобилей получили повреждения .

Один из погибших — ветеран специальной военной операции, первый заместитель мэра Ставрополя Заур Гурциев. Глава региона Владимир Владимиров выразил соболезнования родным и близким майора.

Возбуждено уголовное дело. Следователи изучают все возможные причины трагедии, включая версию о теракте, который мог быть организован с территории Украины.

Ранее взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Ставрополе. Более 50 машин оказались повреждены обломками бетона. Пострадали четыре квартиры, одна из них была полностью разрушена.