Первый заммэра и ветеран СВО Заур Гурциев погиб при взрыве в Ставрополе

Ветеран специальной военной операции, первый заместитель мэра Ставрополя Заур Гурциев погиб при взрыве возле жилого дома. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

«С прискорбием сообщаю, что в результате ночного инцидента на улице Чехова в Ставрополе погиб наш герой — ветеран СВО, участник программы Время Героев Заур Александрович Гурциев», — заявил он.

Глава региона выразил соболезнования родным и близким погибшего майора. Он добавил, что на месте происшествия продолжается работа сотрудников спецслужб и правоохранительных органов. Следователи рассматривают все версии обстоятельств трагедии, в том числе — теракт, организованный из Украины.

Мощный взрыв прогремел в Ставрополе сегодня ночью. По предварительным данным, в районе жилого многоквартирного дома на улице Чехова взорвалась граната. В результате ЧП погибли двое мужчин, несколько автомобилей повреждены.