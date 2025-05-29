Мощный взрыв прогремел в Ставрополе, два человека погибли

В Ставрополе в результате взрыва неизвестного устройства погибли два человека. Об этом ТАСС сообщили представители экстренных служб региона.

Издание «Осторожно, Media» со ссылкой на очевидцев дополняет, что взрыв произошел в 204-м квартале Ставрополя. По версии местных жителей, во дворе на улице Чехова неизвестный взорвал гранату.

Официально эту информацию не подтверждали. К месту происшествия прибыли наряды полиции, власти стянули сюда же пожарных и вызвали автомобили скорой помощи.

Источник РИА «Новости» также сообщил о взрыве гранаты на улице Чехова. Дежурство здесь уже организовывает краевое управление МЧС.

UPD: мэр Ставрополя позднее подтвердил, что рядом с жилым домом на улице Чехова произошел некий хлопок. Погибли двое мужчин. Дом, по предварительным данным, не пострадал. Несколько припаркованных рядом автомобили получили повреждения. На место прибыли все экстренные службы города.

Ранее поезд наехал на взрывное устройство в Белгородской области.