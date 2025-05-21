Десятки поврежденных после взрыва машин в Ставрополе сняли на видео

Появилось видео с поврежденными машинами из-за взрыва газа в многоквартирном доме в Ставрополе на улице Тухачевского. Кадры оказались в распоряжении 360.ru.

По данным Telegram-канала Baza, более 50 авто получили повреждения. Их завалило кусками бетона после взрыва. Также пострадали четыре квартиры, одна из них полностью разрушена.

На место ЧП прибыли сотрудники оперативных служб. Дом отключили от всех коммуникаций.

О взрыве стало известно сегодня утром. ЧП случилось на 18-м этаже. В Министерства здравоохранения Ставропольского края заявили, что в результате происшествия пострадали три человека, один из которых — ребенок.

Очевидец Роман Рыбкин рассказал 360.ru, что взрыв прогремел, когда он отводил ребенка в школу. Они находились на расстоянии около 500 метров от пострадавшего дома и все равно услышали отчетливый хлопок.