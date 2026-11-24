В автомобильной аварии в Чили погибли Андрей и Марина Цыпины — основатели сети магазинов «Четыре лапы». Об этом 360.ru сообщили в Российском союзе туриндустрии.

В организации выразили соболезнования родным и близким погибших. Пресс-служба РСТ уточнила, что не владеет информацией о том, как именно супруги организовали путешествие по латиноамериканской стране.

В организации также не смогли прокомментировать обстоятельства приобретения туристических услуг или условия страхования.

В пресс-службе рассказали, что Чили остается нишевым направлением для российских туристов, из России нет прямого авиасообщения. По данным чилийской туристической статистики, в 2025 году в страну прибыли около 10,7 тысячи россиян, заключили в РСТ.

Ранее причиной ДТП в Чили назвали уснувшего за рулем местного водителя грузовика. Он отклонился влево и выехал на полосу встречного движения. В результате микроавтобус влетел в микроавтобус с россиянами.