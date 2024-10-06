Подросток, которого нашли мертвым в съемной квартире в Казани, приехал в город на заработки

Подросток, тело которого нашли в казанской съемной квартире, приехал в город на заработки. Об этом сообщило издание KazanFirst .

Журналисты выяснили, что 15-летний юноша рос в неполной семье, его матери 48 лет. Он приехал из Калуги в Казань без нее. По неуточненной информации — чтобы заработать деньги. Квартиру ему удалось снять благодаря подделке аккаунта на известной платформе, с помощью которого он оплатил жилье бесконтактным способом.

Ранее на Кубани нашли мертвой 12-летнюю девочку, которая пропала за два дня до этого. Тело обнаружили в водоеме хутора Бураковский, на нем были признаки насильственной смерти. На место ЧП оперативно прибыли следователи.

Еще один ребенок погиб в Нижнем Тагиле, когда в одном из домов обрушились два подъезда из-за взрыва газа. Семилетнего мальчика нашли под завалами. Как выяснили журналисты, прежде чем зайти туда ребенок попросил разрешение у старшего брата. Вскоре после этого в доме произошел взрыв. Мать стала винить старшего сына в произошедшем.